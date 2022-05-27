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Стали известны полуфиналисты ЧМ-2022 по хоккею

Хоккей ЧМ Полуфиналы Фото: Instagram/iihfhockey
В Финляндии завершились четвертьфинальные поединки мирового первенства по хоккею, по итогам которых борьбу за золотые медали продолжают всего четыре команды, передает Zakon.kz.

Сборная Чехии в первом четвертьфинальном матче переиграла сборную Германии — 4:1. Чемпионы мира канадцы, проигрывая 0:3, сумели вырвать победу в овертайме — 4:3.

Хоккеисты Швейцарии, которые без поражений прошли групповой раунд в 1/4 финала, уступили американцам — 0:3. Хозяева турнира, финны, обыграли словаков – 4:2.

Таким образом, по результатам четвертьфиналов сформировались полуфинальные пары:

Финляндия США и Канада Чехия.

Матчи пройдут 28 мая в Тампере.

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Куандык Шынасилов
Финляндия
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