Стали известны полуфиналисты ЧМ-2022 по хоккею

Фото: Instagram/iihfhockey

В Финляндии завершились четвертьфинальные поединки мирового первенства по хоккею, по итогам которых борьбу за золотые медали продолжают всего четыре команды, передает Zakon.kz.