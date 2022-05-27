Пропавшего семиклассника нашли в заброшенном доме в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полицейские и волонтеры всю ночь искали потерявшегося 13-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

26 мая в 23:08 в отдел полиции города обратился взволнованный отец семиклассника, сообщив о том, что утром около 09:30 вышел из дома и не вернулся его несовершеннолетний сын.

В течение нескольких часов родители пытались найти ребенка самостоятельно, а когда поиски результатов не дали, обратились за помощью в полицию.

С целью установления возможного местонахождения пропавшего полицейские отрабатывали возможные связи подростка, его круг общения. Проводился подворный обход с проведением опроса. Были проверены чердачные помещения и колодцы. Поиски продолжались всю ночь. Под утро мальчик был обнаружен в заброшенном доме. Пресс-служба ДП ВКО

Полицейские выяснили, что с утра между мальчиком и его родными произошла ссора. После чего он ушел из дома и направился на окраину города, где и спрятался в заброшенном доме, в котором его нашли на следующий день.