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50 грантов получили победители и призеры Гимназиады – МОН РК

РК, гимназиада, казахстанцы, гранты, МОН Фото: пресс-служба МОН РК
50 образовательных грантов получили победители и призеры Всемирной гимназиады 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.

Торжественная церемония награждения юных спортсменов прошла 30 мая. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что 50 выпускников 11-х классов получат образовательные гранты на обучение в казахстанских вузах. Учителям и тренерам победителей и призеров были вручены благодарственные письма.

Хочу поздравить всех с исторической победой и поблагодарить тренеров, наших школьников и их родителей за столь высокие достижения на мировой арене. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева... были внесены изменения в законодательство, и теперь победители и призеры престижных международных предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов мирового уровня получили возможность без сдачи ЕНТ поступить в вуз на грант по профильным направлениям подготовки. Сегодня подписан приказ, и теперь 50 наших призеров гимназиады – выпускников школ получат гранты для обучения в вузах по своему профилю.Асхат Аймагамбетов

Напомним, казахстанские школьники при поддержке МОН РК впервые приняли участие во Всемирной гимназиаде – 2022. В сборную Казахстана вошли 234 юных спортсмена. Они соревновались в 18 видах спорта: баскетбол, бокс, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание и др. Казахстанские школьники заняли триумфальное третье место во французской Нормандии, соревнуясь со сверстниками из более чем 70 стран. Сборная страны завоевала 86 медалей.

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Динара Халдарова
МОН РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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