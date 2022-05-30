Предложение Токаева о проведении референдума поддерживают 84% казахстанцев – СЦК

Служба центральных коммуникаций при президенте РК с 24 по 29 мая текущего года провела очередной онлайн-опрос по вопросам предстоящего референдума, сообщает Zakon.kz.

Исследование показало рост поддержки деятельности главы государства и понимания важности референдума в жизни страны по мере приближения даты всенародного голосования.

Так, по результатам социологического опроса, 83,92% казахстанцев поддерживают предложение главы государства о проведении референдума по поправкам в Конституцию. Это на 12% превышает показатели предыдущего исследования, проведенного СЦК в середине мая текущего года. Исследование СЦК

86,86% опрошенных казахстанцев знают о том, что голосование состоится 5 июня текущего года.

Как отмечается, уровень информированности населения повысился на 8%. 76,51% казахстанцев намерены принять участие в голосовании.

Опрос показал, что 79,10% казахстанцев поддерживают предложенный пакет конституционных поправок. Еще выше шкала поддержки политического курса главы государства – 80,04% солидарны с реформами Касым-Жомарта Токаева.

Социологический опрос был проведен среди 1200 казахстанцев в возрасте от 18 лет и старше с охватом всех 17 регионов страны.

Ранее высокий уровень поддержки идеи о проведении референдума был подтвержден результатами опросов, проведенных Службой центральных коммуникаций при президенте РК – 73% ( 3-5 мая); 72,01% (17-19 мая).

Референдум пройдет 5 июня 2022 года.