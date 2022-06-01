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В России начинают вакцинацию детей 6-11 лет в рамках исследований

Россия дети вакцинация Фото: pixabay
24 января Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Вакцинация детей 6-11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований начнется 9-10 июня, в стационар для этого они будут ложиться 6-7 июня вместе с родителями. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

24 января Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

Данияр Кунафин
Россия COVID-19
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