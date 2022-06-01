В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге

По итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках. В Нацбанке рассказали, что на это повлияло, передает Zakon.kz.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 млн долларов при общем объеме торгов 2,2 млрд долларов.

Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран. Пресс-служба Нацбанка РК

Как отметили в финрегуляторе, предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долларов.

На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос.

Для поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долларов. Пресс-служба Нацбанка РК

Для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долларов. В дальнейшем конвертаций валютных средств Национального фонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в Нацфонд.

Также для поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30%, диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов на валютном рынке.

Как отметили в Нацбанке, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.