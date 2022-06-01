Ребенка зажало между бетонными плитами на стройке в ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Инцидент произошел в селе Аксуат Тарбагатайского районе. На помощь шестилетнему мальчику пришли спасатели и местные жители, передает Zakon.kz.
Мальчик играл на улице, забрался между бетонными плитами и застрял. На помощь оперативно пришли сотрудники ПЧ-18 и местное население. Сначала хотели привлечь погрузчик и кран для разборки плит. Однако ребенок плакал, и на это просто не было времени. Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Как сообщается, водитель ПЧ-18 Дархан Байгалиев и мастер «ДК проект» Азамат Дузеев аккуратно подобрались и вдвоем смогли извлечь зажатого ребенка. По словам врачей, пострадавший серьезных травм не получил, только ссадины.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Просим родителей быть бдительными. Происшествия происходят только от того, что дети остаются одни и выбирают для игр опасные места. Пресс-служба ДЧС ВКО
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