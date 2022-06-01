Ребенка зажало между бетонными плитами на стройке в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Инцидент произошел в селе Аксуат Тарбагатайского районе. На помощь шестилетнему мальчику пришли спасатели и местные жители, передает Zakon.kz.