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Ребенка зажало между бетонными плитами на стройке в ВКО

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Инцидент произошел в селе Аксуат Тарбагатайского районе. На помощь шестилетнему мальчику пришли спасатели и местные жители, передает Zakon.kz.
Мальчик играл на улице, забрался между бетонными плитами и застрял. На помощь оперативно пришли сотрудники ПЧ-18 и местное население. Сначала хотели привлечь погрузчик и кран для разборки плит. Однако ребенок плакал, и на это просто не было времени. Пресс-служба ДЧС ВКО

спасение мальчика

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как сообщается, водитель ПЧ-18 Дархан Байгалиев и мастер «ДК проект» Азамат Дузеев аккуратно подобрались и вдвоем смогли извлечь зажатого ребенка. По словам врачей, пострадавший серьезных травм не получил, только ссадины.

спасатель

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Просим родителей быть бдительными. Происшествия происходят только от того, что дети остаются одни и выбирают для игр опасные места. Пресс-служба ДЧС ВКО

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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