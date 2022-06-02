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Исторически самое высокое значение: ФАО ожидает роста индекса цен на продукты

ФАО, продовольствие, цены, рост Фото: Zakon.kz
Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций ожидает роста индекса цен на продовольствие, передает Zakon.kz.

Как заявил директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков в интервью РИА Новости, по прогнозам организации, индекс цен на продовольствие продолжит расти.

Сейчас индекс достиг почти 160 пунктов, это исторически самое высокое значение. И пока стрелка указывает вверх. Да, сейчас сезон урожая во многих странах-производителях, поэтому будут сезонные колебания.Олег Кобяков

По словам директора офиса ФАО по связям с Россией, организация отслеживает цены на пять основных товарных групп:

  • зерно,

  • мясо,

  • молочную продукцию,

  • растительные масла,

  • сахар.

Олег Кобяков отметил, что на основании этих пяти товарных групп выводится композитный индекс.

Также он объяснил, почему растет индекс цен.

В целом, эта кривая все-таки ползет вверх. Не только вследствие нынешнего продовольственного кризиса. Мы еще не до конца преодолели последствия пандемии, которая сильно нарушила продовольственные цепочки по всему миру. Поэтому и экономический спад, и рост инфляции, и сокращение инвестиций в большинстве стран мира, в том числе в странах-производителях, подталкивает цены снизу.Олег Кобяков

По его словам, пока ФАО не прогнозирует «коренного улучшения ситуации».

Сейчас задача состоит в том, чтобы эти цены стабилизировать главным образом за счет восстановления цепочек поставок и обеспечения их бесперебойной работы.Олег Кобяков

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