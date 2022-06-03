Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением в связи с предстоящим референдумом, сообщает Zakon.kz.

Об этом отмечено в сообщении telegram-канала Акорды.

Сегодня в 16.00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана в связи с предстоящим 5 июня референдумом, – отмечено в публикации.

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29 апреля Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.

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5 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума. Президент постановил провести референдум 5 июня 2022 года.

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Кроме того, сегодня, 3 июня, выступая на заседании Центральной комиссии референдума, заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев сообщил, что в период подготовки к референдуму нарушений не зафиксировано.

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Также в Генпрокуратуре напомнили о Дне тишины.