Льготное автокредитование в Казахстане: какие банки продолжают принимать заявки

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что некоторые казахстанские банки прекратили прием заявок по программе льготного автокредитования, передает Zakon.kz.

В пресс-службе оператора программы льготного автокредитования – АО «Фонд развития промышленности» – напомнили, что «в рамках финансирования льготного автокредитования фондом предусмотрено выделение 100 млрд тенге банкам второго уровня со следующими лимитами»:

АО «Евразийский Банк» – 35 млрд тенге (1 транш – 15 млрд тенге, 2 транш – 20 млрд тенге);

АО «Банк ЦентрКредит» – 27,5 млрд тенге;

АО «Народный банк Казахстана» – 15 млрд тенге;

АО «Forte Bank» – 15 млрд тенге.

По данным фонда, с начала старта программы льготного автокредитования банками-участниками одобрено 9575 заявок на общую сумму 71 млрд тенге:

АО «Евразийский Банк» – 2068 заявок на сумму 15,6 млрд тенге;

АО «Банк ЦентрКредит» – 3462 заявки на сумму 25,9 млрд;

АО «Народный банк Казахстана» – 2630 заявок на сумму 19,4 млрд тенге;

АО «Forte Bank» – 1415 заявок на сумму 9,9 млрд тенге.

Таким образом, АО «Евразийский Банк» путем одобрения заявок полностью освоил первый транш и проходит процедуру получения второго транша на сумму 20 млрд тенге. По АО «Народный банк Казахстана» рассматривается вопрос увеличения лимита на сумму 7,5 млрд тенге с учетом фактического одобрения заявок граждан на получение автокредитов, – уточнили в пресс-службе АО «ФРП».

Также в фонде отметили, что «в рамках выделенных лимитов АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Forte Bank» продолжают прием заявок для получения автокредита».

На следующей неделе фондом планируется передача оставшихся сумм лимитов в АО «Евразийский Банк» и АО «Народный банк Казахстана», которые возобновят прием заявок в рамках данных лимитов. Пресс-служба АО «ФРП»

Вместе с тем в фонде напомнили, что «кредитование по программе носит револьверный характер, то есть за счет возвращенных по займам средств банки будут рассматривать дополнительные заявки на получение автокредита».

Напомним, в Казахстане перезапустили программу льготного автокредитования. С 16 мая казахстанские банки начали выдавать льготные автокредиты.

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В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства.

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После многочисленных обращений казахстанцев в программу внесли изменения. Так, было отменено требование о наличии VIN-кода для подачи заявки на льготный автокредит.