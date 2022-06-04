Девушка решила выйти замуж за саму себя в Индии
24-летняя жительница индийского города Вадодара, решившая заключить брак с собой, изъявила желание соблюсти принятую в индуизме традицию саатфера, согласно которой невеста вместе со своим женихом обходит семь раз священный огонь и произносит определенные обеты. Будущая жена уже написала пять клятв, сообщает NDTV.
Комментируя свою скорую свадьбу, девушка отметила, что таким образом собирается продемонстрировать окружающим любовь к себе. Она также призналась, что никогда не мечтала выйти замуж, но хотела примерить на себя образ невесты.
На брак с собой девушку вдохновила прочитанная в интернете информация о таком явлении, как сологамия.
Предстоящую церемонию невеста называет актом самопринятия.
Родители девушки поддержали ее идею.