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Девушка решила выйти замуж за саму себя в Индии

Невеста Фото: pixabay
В данный момент невеста планирует церемонию. Она хочет соблюсти все брачные ритуалы, в том числе провести медовый месяц, передает Zakon.kz.

24-летняя жительница индийского города Вадодара, решившая заключить брак с собой, изъявила желание соблюсти принятую в индуизме традицию саатфера, согласно которой невеста вместе со своим женихом обходит семь раз священный огонь и произносит определенные обеты. Будущая жена уже написала пять клятв, сообщает NDTV.

Комментируя свою скорую свадьбу, девушка отметила, что таким образом собирается продемонстрировать окружающим любовь к себе. Она также призналась, что никогда не мечтала выйти замуж, но хотела примерить на себя образ невесты.

На брак с собой девушку вдохновила прочитанная в интернете информация о таком явлении, как сологамия.

Предстоящую церемонию невеста называет актом самопринятия.

Родители девушки поддержали ее идею.

Ирина Мишура
Интересное Индия
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