В Костанае двое мужчин погибли в пожаре
Фото: ДЧС Костанайской области
В Костанае 6 июня ночью по проспекту Абая произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Погибли два человека. Причина произошедшего устанавливается, сообщает Zakon.kz.
На момент прибытия пожарных расчетов пламя распространилось по всему дому, охватив 250 кв. м. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и домашние вещи жильцов. В результате пожара частично пострадала кровля и стропила соседнего двухэтажного частного жилого дома на площади 10 кв. м. ДЧС Костанайской области
В 02:26 возгорание было ликвидировано.
В ликвидации ЧС участвовали 34 сотрудника и 11 единиц техники пожарных частей. В помощь пожарным коммунальные службы города и «Қазақстан темір жолы» предоставили технику для бесперебойного подвоза воды.
На месте пожара обнаружено два тела мужского пола, 1972 г.р. и 1984 г.р. ДЧС Костанайской области
В случившемся разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории.
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