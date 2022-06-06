В Костанае двое мужчин погибли в пожаре

Фото: ДЧС Костанайской области

В Костанае 6 июня ночью по проспекту Абая произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Погибли два человека. Причина произошедшего устанавливается, сообщает Zakon.kz.