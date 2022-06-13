Как создание школьного комьюнити развивает сельскую молодежь
Узынагаш – родина многих исторических личностей и знаменитых наших современников.
Здесь, на территории Жамбылского района, родился известный казахский герой Карасай батыр, а близ Узынагаша расположено село Жамбыл, где когда-то жил казахский поэт Жамбыл Жабаев.
Еще несколько казахстанских прославленных спортсменов тоже отсюда родом – это футболист Жамбыл Кукеев и борец вольного стиля Аслан Кахидзе.
Местная молодежь, возможно, не менее талантлива и может принести большую пользу своей стране, родному краю, но для этого им необходимо создать соответствующие условия.
Вот уже ровно год, как в одной из узынагашских школ действует свой комьюнити-центр, где школьники и сельская молодежь получают возможность самореализации и развития. Он открыт силами сотрудников ОФ «КомунитиПлюс».
Мы хотим на примере школы им. С. Бердыкулова показать, что при неравнодушном подходе можно добиться видимых позитивных изменений не только в уровне образования и условиях обучения сельских детей.Директор фонда «КомунитиПлюс» Мейржан Курманов
Цель проекта – предоставить детям равные возможности для развития и образования. Основной его посыл – стереть границы и разрушить стереотипные представления о жизни в сельской местности. А еще – улучшить социальный климат в селах, «навести мосты» между селом и городом.
ОФ «КомунитиПлюс» давно обратил внимание на вопросы адаптации и поддержки сельской молодежи.
Фото: komuniti.kz
И все это переросло в создание школьного сообщества – комьюнити-центра при школе им. С. Бердикулова.
Фото: komuniti.kz
Площадка работает больше года. Примечательно, что у центра есть собственное помещение с открытой социальной библиотекой: в одной из школьных пристроек сами ученики вместе с сотрудниками и друзьями фонда сделали ремонт, украсили его стены символичным муралом «#49ағаш».
Фото: komuniti.kz
Сотрудники «КомунитиПлюс» проводят тренинги и прочие образовательные ивенты для детей и педагогов.
Школьники обучаются азам финансовой грамотности, основам предпринимательства, командной работе, проектной деятельности, приглашенные психологи помогают ребятам раскрыть эмоциональный интеллект.
Фото: komuniti.kz
Уникальность проекта в том, что он реализуется практически с нулевым бюджетом. У его организаторов много друзей, которые помогают школьному комьюнити. Благодаря их участию и вовлеченности за прошедший год в рамках поддержки школьного сообщества создалось более 20 успешных коллабораций.
Фото: Zakon.kz
Фото: Александр Цой
Без качественного доступа в глобальную сеть сегодня трудно говорить не только о равном доступе к образовательным программам, но и в целом об общем развитии детей. Без интернета также невозможно вовлечение в совместную активную работу педагогов и школьников. Beeline подарил нашему комьюнити 12 роутеров с высокоскоростным мобильным интернетом и годовым безлимитом. Такая помощь поможет осуществить и реализовать не одну идею и даст возможность вдохнуть жизнь и в другие социальные проекты нашего фонда.Директор ОФ «КомунитиПлюс» Мейржан Курманов
К слову, Beeline поддерживает бесплатным интернетом социальные организации по всему Казахстану – сегодня их уже 20.
Надо отметить, что школьное комьюнити села Узынагаш стало первой сельской организацией в программе Beeline. В компании отмечают, что планируют в скором времени более масштабные проекты по поддержке школ и молодежи на селе.
Ученику 10 класса школы им. С. Бердикулова Сакену Оспанову сельский комьюнити-центр уже помог определиться с выбором профессии.
Фото: Александр Цой
Несмотря на то, что я больше люблю точные науки, благодаря встречам с наставниками и обучающим мастер-классам освоил навыки ораторского мастерства и правильных коммуникаций. Профориентаторы проекта помогли мне с выбором будущей специальности: я понял, что меня увлекает все, что связано с IT и новыми технологиями. Буду развиваться в этом направлении.Ученик 10 класса школы им. С. Бердыкулова Сакен Омаров
Открытие сельского комьюнити стало важным и даже поворотным событием для многих учеников узынагашской школы.
У нас в селе нет книжных магазинов, а я очень люблю читать, поэтому мне приходится скачивать нужную литературу из Сети. Интернет и в учебном процессе очень помогает, он облегчает выполнение домашних заданий. Можно просмотреть видеоматериалы и еще много чего полезного для развития и закрепления тех навыков, которые мы получаем в комьюнити. Сегодня невозможно представить жизнь без интернета, поэтому мы искренне были рады, когда узнали, что у нас в центре теперь есть роутеры с бесплатным трафиком.Ученица 10 класса школы им. С. Бердыкулова Мадина Рахматулаева
В конце мая в Алматы состоялась презентация итогов сотрудничества ОФ «КомунитиПлюс» со школой им. С. Бердыкулова. Команда активистов фонда поделилась результатами проделанной работы.
Фото: komuniti.kz
Мы и предположить не могли, что этот проект растянется на год. Теперь мы планируем его продолжать. Такие комьюнити-центры просто необходимы нам сегодня. Они как мостик между селом и городом, создают безопасную среду, в которой сельская молодежь получает возможность самореализации, видит себя частью чего-то большего. Для дальнейшей реализации проекта в будущем учебном году нам необходимо около 13 млн тенге. Кроме того, мы хотим расширить географию: в планах охватить восемь школ села Узынагаш и даже – вполне осуществимая задача – реализовать идею во всех школах Жамбылского района. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и верим, что все получится. Учредитель ОФ «КомунитиПлюс» Эльмира Курманова