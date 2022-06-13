Как создание школьного комьюнити развивает сельскую молодежь

Село Узынагаш расположено в 43 километрах от Алматы, это центр Жамбылского района Алматинской области. Сегодня здесь проживают около 35 тыс. человек.

Узынагаш – родина многих исторических личностей и знаменитых наших современников.

Здесь, на территории Жамбылского района, родился известный казахский герой Карасай батыр, а близ Узынагаша расположено село Жамбыл, где когда-то жил казахский поэт Жамбыл Жабаев.

Еще несколько казахстанских прославленных спортсменов тоже отсюда родом – это футболист Жамбыл Кукеев и борец вольного стиля Аслан Кахидзе.

Местная молодежь, возможно, не менее талантлива и может принести большую пользу своей стране, родному краю, но для этого им необходимо создать соответствующие условия.

Вот уже ровно год, как в одной из узынагашских школ действует свой комьюнити-центр, где школьники и сельская молодежь получают возможность самореализации и развития. Он открыт силами сотрудников ОФ «КомунитиПлюс».

Мы хотим на примере школы им. С. Бердыкулова показать, что при неравнодушном подходе можно добиться видимых позитивных изменений не только в уровне образования и условиях обучения сельских детей. Директор фонда «КомунитиПлюс» Мейржан Курманов

Цель проекта – предоставить детям равные возможности для развития и образования. Основной его посыл – стереть границы и разрушить стереотипные представления о жизни в сельской местности. А еще – улучшить социальный климат в селах, «навести мосты» между селом и городом. ОФ «КомунитиПлюс» давно обратил внимание на вопросы адаптации и поддержки сельской молодежи.

Фото: komuniti.kz Задача для небольшой организации непростая, но команда фонда начала с малого – развития различных «мягких» навыков у школьников, организации полезного досуга, внедрения программ неформального образования, бесконфликтного обучения. И все это переросло в создание школьного сообщества – комьюнити-центра при школе им. С. Бердикулова.

Фото: komuniti.kz

Площадка работает больше года. Примечательно, что у центра есть собственное помещение с открытой социальной библиотекой: в одной из школьных пристроек сами ученики вместе с сотрудниками и друзьями фонда сделали ремонт, украсили его стены символичным муралом «#49ағаш».

Фото: komuniti.kz Сотрудники «КомунитиПлюс» проводят тренинги и прочие образовательные ивенты для детей и педагогов. Школьники обучаются азам финансовой грамотности, основам предпринимательства, командной работе, проектной деятельности, приглашенные психологи помогают ребятам раскрыть эмоциональный интеллект.

Фото: komuniti.kz

Уникальность проекта в том, что он реализуется практически с нулевым бюджетом. У его организаторов много друзей, которые помогают школьному комьюнити. Благодаря их участию и вовлеченности за прошедший год в рамках поддержки школьного сообщества создалось более 20 успешных коллабораций.

Как рассказал Мейржан Курманов, вскоре проект будет еще более результативным – партнером фонда в развитии сельского комьюнити стал Beeline Казахстан.

Фото: Zakon.kz Фото: Александр Цой Без качественного доступа в глобальную сеть сегодня трудно говорить не только о равном доступе к образовательным программам, но и в целом об общем развитии детей. Без интернета также невозможно вовлечение в совместную активную работу педагогов и школьников. Beeline подарил нашему комьюнити 12 роутеров с высокоскоростным мобильным интернетом и годовым безлимитом. Такая помощь поможет осуществить и реализовать не одну идею и даст возможность вдохнуть жизнь и в другие социальные проекты нашего фонда. Директор ОФ «КомунитиПлюс» Мейржан Курманов К слову, Beeline поддерживает бесплатным интернетом социальные организации по всему Казахстану – сегодня их уже 20.

Благодаря благотворительной программе компании, действующей с 2014 года, тысячи юных казахстанцев, в том числе дети с особенными потребностями, получают доступ к онлайн-занятиям по лечению и реабилитации, а также к огромному количеству интересной и полезной информации, которая, кроме всего прочего, поможет им определиться с поиском себя и своей будущей специальности.

Надо отметить, что школьное комьюнити села Узынагаш стало первой сельской организацией в программе Beeline. В компании отмечают, что планируют в скором времени более масштабные проекты по поддержке школ и молодежи на селе.

Ученику 10 класса школы им. С. Бердикулова Сакену Оспанову сельский комьюнити-центр уже помог определиться с выбором профессии.

Фото: Александр Цой

«Ждал приезда команды «Комунити», как маленькие дети ждут Деда Мороза», – вспоминает Сакен. «Ждал приезда команды «Комунити», как маленькие дети ждут Деда Мороза», – вспоминает Сакен.

Несмотря на то, что я больше люблю точные науки, благодаря встречам с наставниками и обучающим мастер-классам освоил навыки ораторского мастерства и правильных коммуникаций. Профориентаторы проекта помогли мне с выбором будущей специальности: я понял, что меня увлекает все, что связано с IT и новыми технологиями. Буду развиваться в этом направлении. Ученик 10 класса школы им. С. Бердыкулова Сакен Омаров

Открытие сельского комьюнити стало важным и даже поворотным событием для многих учеников узынагашской школы.

У нас в селе нет книжных магазинов, а я очень люблю читать, поэтому мне приходится скачивать нужную литературу из Сети. Интернет и в учебном процессе очень помогает, он облегчает выполнение домашних заданий. Можно просмотреть видеоматериалы и еще много чего полезного для развития и закрепления тех навыков, которые мы получаем в комьюнити. Сегодня невозможно представить жизнь без интернета, поэтому мы искренне были рады, когда узнали, что у нас в центре теперь есть роутеры с бесплатным трафиком. Ученица 10 класса школы им. С. Бердыкулова Мадина Рахматулаева

В конце мая в Алматы состоялась презентация итогов сотрудничества ОФ «КомунитиПлюс» со школой им. С. Бердыкулова. Команда активистов фонда поделилась результатами проделанной работы.

Фото: komuniti.kz