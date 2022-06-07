«Молодцы»: застрявшего в болоте оленя спасли в нацпарке «Бурабай»
Фото: скриншот видео
Инспекторы национального парка «Бурабай» на странице в социальных сетях поделились видео с кадрами спасения асканийского оленя из болота, сообщает Zakon.kz.
Для одних видов упавшие деревья, болота — тропы, для других — барьеры. И эти барьеры помогают преодолеть наши инспектора, — отмечено в подписи к видео.
Комментаторы выразили благодарность за отважный поступок сотрудников нацпарка.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте спасатели с помощью альпинистского снаряжения и специальной техники вытащили лошадь из септика.
Спасатели Шымкента вытащили из ямы упавшую лошадь
Новость по теме
0
КОММЕНТАРИИ