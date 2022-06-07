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«Молодцы»: застрявшего в болоте оленя спасли в нацпарке «Бурабай»

спасение оленя в нацпарке Фото: скриншот видео
Инспекторы национального парка «Бурабай» на странице в социальных сетях поделились видео с кадрами спасения асканийского оленя из болота, сообщает Zakon.kz.
Для одних видов упавшие деревья, болота — тропы, для других — барьеры. И эти барьеры помогают преодолеть наши инспектора, — отмечено в подписи к видео.

Комментаторы выразили благодарность за отважный поступок сотрудников нацпарка.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте спасатели с помощью альпинистского снаряжения и специальной техники вытащили лошадь из септика.

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Спасатели Шымкента вытащили из ямы упавшую лошадь

Анастасия Московчук
Акмолинская область
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