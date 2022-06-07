«Молодцы»: застрявшего в болоте оленя спасли в нацпарке «Бурабай»

Фото: скриншот видео

Инспекторы национального парка «Бурабай» на странице в социальных сетях поделились видео с кадрами спасения асканийского оленя из болота, сообщает Zakon.kz.