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«Как же красиво!»: серию снимков водной глади планеты опубликовал космонавт

Всемирный день океанов, космос, снимки Фото: Telegram/oleg_mks
Космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев опубликовал серию снимков водной поверхности планеты, сделанные с борта международной космической станции, передает Zakon.kz.
Дорогие друзья, сегодня во Всемирный день океанов подготовил для вас серию снимков водной глади нашей прекрасной планеты Земля! Какое фото понравилось больше? – написал под публикацией космонавт.

Подписчики Telegram-канала Олега Артемьева с восторгом оценили новые фотографии, сделанные с борта международной космической станции.

  • «Все нравятся!»

  • «Как же красиво!»

  • «Супер, наше богатство!»

  • «Все снимки замечательные!»

  • «Все прекрасны, спасибо большое!»

  • «Вода – стихия, без которой немыслима жизнь!»

  • «Все фото великолепные. Красота неземная. Спасибо!»

  • «Крутые фотографии, спасибо за возможность видеть нашу планету со стороны!» – написали они.

Другие комментаторы попросили космонавта сфотографировать Луну.

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Ранее российский космонавт Олег Артемьев сделал снимки и снял на видео из космоса озеро Балхаш, Каспийское и Аральское моря и Актау, а также опубликовал фото «космического кулича».

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Напомним, идея проведения Всемирного дня океанов была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро. Своей резолюцией 63/111 от 5 декабря 2008 года Генеральная ассамблея ООН постановила объявить 8 июня Всемирным днем океанов. Тема дня 2022 года – «Возрождение: совместные действия для океана».

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