«Как же красиво!»: серию снимков водной глади планеты опубликовал космонавт
Дорогие друзья, сегодня во Всемирный день океанов подготовил для вас серию снимков водной глади нашей прекрасной планеты Земля! Какое фото понравилось больше? – написал под публикацией космонавт.
«Все нравятся!»
«Как же красиво!»
«Супер, наше богатство!»
«Все снимки замечательные!»
«Все прекрасны, спасибо большое!»
«Вода – стихия, без которой немыслима жизнь!»
«Все фото великолепные. Красота неземная. Спасибо!»
«Крутые фотографии, спасибо за возможность видеть нашу планету со стороны!» – написали они.
Другие комментаторы попросили космонавта сфотографировать Луну.
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Ранее российский космонавт Олег Артемьев сделал снимки и снял на видео из космоса озеро Балхаш, Каспийское и Аральское моря и Актау, а также опубликовал фото «космического кулича».
Напомним, идея проведения Всемирного дня океанов была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро. Своей резолюцией 63/111 от 5 декабря 2008 года Генеральная ассамблея ООН постановила объявить 8 июня Всемирным днем океанов. Тема дня 2022 года – «Возрождение: совместные действия для океана».
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