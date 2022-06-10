Роскосмос опубликовал фото из гидролаборатории, где испытывают оборудование

В Центре подготовки космонавтов к очередному полету готовится командир отряда космонавтов дублирующего экипажа МКС-68 Олег Кононенко, передает Zakon.kz.

В гидролаборатории он уже отработал типовые для выхода в открытый космос операции и приступил к выполнению целевых задач ВКД с космонавтом Роскосмоса Николаем Чубом, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Съемка выполнялась в тот день, когда космонавты готовились к установке научного оборудования на модуле «Звезда». Для выполнения целевых операций ВКД 54–60 предусмотрено восемь погружений. Большинство задач связаны с работой на модулях «Наука», «Рассвет» и «Звезда». Каждое погружение длится не менее четырех часов.

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Готовясь к полету, каким бы он ни был по счету, космонавты проходят подготовку в NASA. Для Олега Кононенко она также была ознаменована интенсивными погружениями в гидролаборатории Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, – рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Отрабатывались выходы в открытый космос, чтобы в случае необходимости совершить их в американском скафандре вместе с коллегой-астронавтом.

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Осенью командир отряда космонавтов Роскосмоса должен вернуться к тренировкам в NASA, а пока активно готовится к полету на базе ЦПК.