Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским создание «зернового коридора»

Зерновой коридор Фото: Instagram/rterdogan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен на следующей неделе провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Темой разговора станет вопрос создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины, передает РИА Новости.

Выступая на встрече с представителями молодежи в турецкой провинции Ван, Эрдоган отметил, что на сегодняшний день на территории республики хранится около пяти миллионов тонн пшеницы, но было бы неплохо увеличить эти объемы.

При этом он подчеркнул, что у самой Турции нет проблем в обеспечении продовольственной безопасности.

Весь мир находится в экономическом тупике <...> У нас нет проблем. У нас в запасах есть 5 миллионов тонн пшеницы. Мы намерены отправлять зерно в третьи страны, чтобы вывести этот бизнес на новый уровень. Эти переговоры уже идут. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергает такие обвинения.

Константин Вноровский
Ситуация в Украине ООН Зеленский Владимир Путин Владимир Эрдоган Реджеп Тайип Турция
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Время отпусков: сколько детей можно провезти бесплатно на поезде
Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал фотографии с семьей
Курс доллара продолжает расти
Новорожденного уронили на пол в Атырау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления