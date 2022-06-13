Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским создание «зернового коридора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен на следующей неделе провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Темой разговора станет вопрос создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины, передает РИА Новости.

Выступая на встрече с представителями молодежи в турецкой провинции Ван, Эрдоган отметил, что на сегодняшний день на территории республики хранится около пяти миллионов тонн пшеницы, но было бы неплохо увеличить эти объемы.

При этом он подчеркнул, что у самой Турции нет проблем в обеспечении продовольственной безопасности.

Весь мир находится в экономическом тупике <...> У нас нет проблем. У нас в запасах есть 5 миллионов тонн пшеницы. Мы намерены отправлять зерно в третьи страны, чтобы вывести этот бизнес на новый уровень. Эти переговоры уже идут. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергает такие обвинения.