Саясат Нурбек принес присягу госслужащего
Фото: facebook/Sayasat Nurbek
Саясат Нурбек, назначенный министром науки и высшего образования Казахстана, на заседании правительства принес присягу госслужащего, передает корреспондент Zakon.kz.
В самом начале премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в режиме видеоконференцсвязи к заседанию подключились впервые акимы Абайской, Улытауской и Жетысуской областей.
Глава правительства пожелал им успехов в работе.
Смаилов также напомнил, что президент своим указом назначил министром науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека.
Далее Нурбек как новый член кабмина принес присягу госслужащего.
Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь. Саясат Нурбек
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