Саясат Нурбек принес присягу госслужащего

Саясат Нурбек, назначенный министром науки и высшего образования Казахстана, на заседании правительства принес присягу госслужащего, передает корреспондент Zakon.kz.

В самом начале премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в режиме видеоконференцсвязи к заседанию подключились впервые акимы Абайской, Улытауской и Жетысуской областей.

Глава правительства пожелал им успехов в работе.

Смаилов также напомнил, что президент своим указом назначил министром науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека.

Новость по теме Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана

Далее Нурбек как новый член кабмина принес присягу госслужащего.