В Восточном Казахстане чествовали медработников

В преддверии Дня медицинского работника в Усть- Каменогорске прошло торжественное мероприятие. Секретарь областного маслихата Денис Рыпаков и заместитель акима области Шакарым Буктугутов приняли участие в церемонии награждения отличившихся медицинских работников Восточного Казахстана.

В третье воскресенье июня в Казахстане отмечают День медицинского работника. Слова благодарности в этот праздник адресованы врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, работникам скорой помощи, которые всегда отличались высоким профессионализмом и лучшими человеческими качествами. Всех работников медицины поздравил секретарь маслихата ВКО Денис Рыпаков.

Сердечно поздравляю с Днем медицинского работника всех тех, кто по зову сердца посвятил себя благородному врачебному делу. В ваших надежных руках находится самое ценное – жизнь и здоровье людей. Слова особой благодарности хочу выразить ветеранам здравоохранения, чей самоотверженный труд, верность высокому призванию, талант и неоценимый практический опыт многие годы служат людям. Денис Рыпаков

Фото: пресс-служба Инфоцентра ВКО

Награждены отличившиеся специалисты сферы здравоохранения области медалями за многолетний труд, почетными грамотами, знаками и благодарственными письмами.

Нагрудным знаком «Еңбек ардагері» наградили заведующую родильным отделением центральной больницы Глубоковского района Людмилу Логейко, врача-хирурга областного центра фтизиопульмонологии Саги Кожабаева, врача отоларинголога Риддерской городской больницы Серика Жамантаева, также знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» и «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» наградили врача пульмонолога поликлиники №2 Усть- Каменогорска Ольгу Говорухину, врача отоларинголога больницы Бородулихинского района Ольгу Мокроусову, медицинскую сестру Специализированного дома ребенка Майру Сулейменову, медицинскую сестру Кокпектинской районной больницы Алмаша Мамабаеву, заведующего отделением Инфекционной больницы Семея Даулета Секербаева.

Фото: пресс-служба Инфоцентра ВКО

Стоит отметить, что аким области Даниал Ахметов уделяет особо внимание развитию сферы здравоохранения.

Так, по инициативе акима области за 5 лет закуплено свыше трех тысяч единиц современного оборудования на 36 млрд тенге, соответствующего международным стандартам, что позволило увеличить объем высокотехнологичной медицинской техники в 2,5 раза.

Фото: пресс-служба Инфоцентра ВКО

Однако даже самое современное оборудование и новейшие технологии не принесут пользу без участия врачей, потому что наиболее важное в медицине, как и в любой другой профессии, – люди, обладающие компетентными знаниями и наделенные чувством глубокой ответственности.

Накануне праздника хочу пожелать всем медицинским работникам крепкого здоровья, успехов в этом нелегком, но благородном труде. Также благодарю организаторов за то, что сегодня, спустя два года после пандемии, вновь собрали нас всех вместе и устроили такой необычный праздник. Главный врач городской больницы №4 Сергей Попов

Вместе с тем ко Дню медицинского работника Управлением здравоохранения области был объявлен конкурс из 5 номинаций, в которых участвовали все медицинские организации Восточного Казахстана.

Как начинающий специалист я очень рада получить сегодня награду в номинации «Молодость. Новаторство. Талант». Для меня это является большой мотивацией, чтобы достигать еще больших высот. Врач анестезиолог-реаниматолог Областного многопрофильного центра онкологии и хирургии Ботагоз Тоқтарбекқызы

Напомним, что за 5 лет по области прошли повышение квалификации более 5,5 тыс. специалистов, в том числе 341 врач повысил свой профессиональный уровень за рубежом. Продолжая эту программу, в текущем году на обучение в международные центры будет направлено еще более 100 человек.

Все это делает область регионом, где каждый человек может получить качественную и высокотехнологичную медицинскую помощь.