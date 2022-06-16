Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Мы должны придерживаться принципа «разные мнения, единая нация»

Курултай, разные мнения, единая нация Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая рассказал, какого принципа нужно придерживаться при построении Нового Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Нам необходимо формировать ценности, которые будут двигать общество вперед. Коренные перемены невозможны без внутреннего обновления людей и модернизации общественного сознания. Если мы хотим построить устойчивые демократические институты, нам необходимо развивать культуру политической ответственности. Президент Касым-Жомарт Токаев

Глава государства указал на важность формирования истинных патриотических качеств. Президент уверен, что только так можно предотвратить радикализм и экстремизм.

Демократию не следует путать с голыми лозунгами и пустыми обещаниями честолюбцев и мошенников. Важнейшие вопросы, значимые для будущего нашей страны, лучше решать не путем конфликтов, а с позиций рационального мышления, здравого смысла и осознанной точки зрения. Мы должны придерживаться принципа «разные мнения, единая нация». Если будем прислушиваться к мнениям друг друга и уважать их, мы будем двигаться вперед. Мы не должны допустить ослабления государства во имя демократических реформ. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что за свою многовековую историю, находясь на стыке  цивилизаций, Казахстан впитал в себя многообразную палитру красок различных традиций мира.

Это неотъемлемая  часть нашего культурного кода. Бесценное богатство и конкурентное преимущество нашей нации. Унаследовав принцип единства в многообразии, мы сможем построить подлинное демократичное и справедливое государство. Только объединившись, мы достигнем поставленных целей.Глава государства
Мадина Мамырханова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Казахстан, ОСИ, переход, депутат, проблемы, тревога, решение
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
платить или не платить за обслуживание домофона
Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение
Незаконные постройки, Алматы, узаконить
Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
[хотят сократить график рабочего времени
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
можно ли перевести на свой счет пенсионные накопления, доставшиеся в наследство
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Улытауская область, развитие, визит президента
Улытауская область станет самым привлекательным регионом страны – Токаев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления