Токаев: Мы должны придерживаться принципа «разные мнения, единая нация»

Президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая рассказал, какого принципа нужно придерживаться при построении Нового Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Нам необходимо формировать ценности, которые будут двигать общество вперед. Коренные перемены невозможны без внутреннего обновления людей и модернизации общественного сознания. Если мы хотим построить устойчивые демократические институты, нам необходимо развивать культуру политической ответственности. Президент Касым-Жомарт Токаев

Глава государства указал на важность формирования истинных патриотических качеств. Президент уверен, что только так можно предотвратить радикализм и экстремизм.

Демократию не следует путать с голыми лозунгами и пустыми обещаниями честолюбцев и мошенников. Важнейшие вопросы, значимые для будущего нашей страны, лучше решать не путем конфликтов, а с позиций рационального мышления, здравого смысла и осознанной точки зрения. Мы должны придерживаться принципа «разные мнения, единая нация». Если будем прислушиваться к мнениям друг друга и уважать их, мы будем двигаться вперед. Мы не должны допустить ослабления государства во имя демократических реформ. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что за свою многовековую историю, находясь на стыке цивилизаций, Казахстан впитал в себя многообразную палитру красок различных традиций мира.