Несуществующие кирпичи почти на 10 млн тенге продали в Таразе

Пострадавшие заказали у мошенника более 400 тысяч кирпичей. Сумма причиненного материального ущерба составила около 9,4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Пенсионер в Таразе подозревается в мошенничестве с продажей виртуальных кирпичей, передает Казинформ.

С заявлением о факте мошенничества в полицию обратились несколько жителей области.

По словам потерпевших, некий мужчина в период с 2020 по 2021 годы через платформу онлайн-объявлений представлялся владельцем кирпичного завода, входил в доверие, брал заказ на изготовление кирпичей, а после получения денег не выходил на связь. ДП Жамбылской области

В общей сложности пострадавшие заказали у мошенника более 400 тысяч кирпичей. Сумма причиненного материального ущерба составила около 9,4 млн тенге.

64-летний задержанный дал признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество».