День города в Шымкенте отметили в новом формате

Праздник отмечали в течение недели. Всего в программе было заявлено 20 основных мероприятий – от фестивалей до спортивных состязаний, передает Zakon.kz.

Стартовал День города с парада фан-клубов проекта «Молодежная лига», лично инициированного акимом города Муратом Айтеновым в прошлом году. В лиге участвовали фан-клубы 151-й городской школы. В канун Дня города лучшие юные болельщики были награждены благодарственными письмами акима и ценными подарками, в числе которых велосипеды и смартфоны.

В рамках праздника прошли танцевальный баттл, соревнования по уличным видам спорта и дворовые турниры с участием детей и подростков. Также в Шымкент, на фестиваль короткометражный фильмов Shymkent Nomad Film, во второй раз съехались режиссеры из других регионов страны, Узбекистана и Каракалпакстана. Они представили около 20 работ на разные темы. Как отметили организаторы, фестиваль становится крупным событием в культурной жизни мегаполиса и привлекает внимание маститых создателей кино и анимации.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В эти дни в городе прошли сразу три ярмарки – ремесленников, лучших казахстанских товаров и сельхозпродукции. Горожане и гости Шымкента смогли приобрести товары и изделия мастеров по бюджетным ценам. К примеру, на сельхозярмарке продукцию представили около 200 производителей – всего 100 тонн товаров.

Большое эстетическое наслаждение шымкентцам и гостям города подарил концерт, посвященный творчеству Шамши Калдаякова. В одноименном сквере звучали песни короля казахского вальса, придавая празднику ностальгическую ноту. В этот же день на сцене аким города торжественно вручил знаки отличия «Почетный гражданин города Шымкента» 10 жителям за вклад в развитие родного города. Среди них врачи, педагоги, депутаты, общественные деятели.

За четыре года с момента обретения Шымкентом статуса города республиканского значения население города увеличилось на 12%, объем промышленной продукции вырос в шесть раз, а бюджет – почти в четыре раза. Город стал лидером по привлечению инвестиций в стране, – отметил аким Шымкента в своем поздравительном слове.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В субботу в мегаполисе прошел массовый забег на 5 км, в котором участвовали свыше 500 человек. А в парке Абая состоялся Otbasy fest, в нем соревновались 16 семей.

В торговых центрах и на открытых площадках прошли консультации медицинских работников, а в центре крови провели донорскую акцию.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Изюминкой праздничных мероприятий стал первый Balmuzdaq Fest. Праздник мороженого организовало ко Дню города управление туризма и внешних связей. С 12 утра до вечера на Арбате предлагали разные сорта мороженого, а также прохладительные напитки и другую продукцию. Всего в фестивале участвовали 35 компаний, 17 из которых занимаются изготовлением мороженого. Остальные – это субъекты общепита: рестораны, кафе и кофейни. В этот день гости фестиваля отведали мороженое более 30 видов и даже жареное. Как отметили организаторы, Шымкент вполне может стать столицей мороженого, ведь здесь его выпускают собственные компании.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Завершится празднование Дня города в воскресенье, 19 июня, грандиозным гала-концертом «Шарыктай бер, Шымкент!» на площади аль-Фараби. К слову, в этот период город посетило большое количество туристов, специально приехавших отметить вместе с шымкентцами главный праздник мегаполиса.