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Почти все куры погибли в селе в Костанайской области

Костанайская область падеж курицы Фото: pixabay
Первая вспышка неустановленного заболевания случилась пару месяцев назад в селе Ленино, граничащем с Россией. О падеже рассказала жительница села Елена Едикова, сообщает Zakon.kz.

Местный ветврач забрал несколько павших особей на экспертизу. Ее результат станет известен через одну-две недели, сообщают Костанайские Новости.

Я развожу кур-несушек и бройлеров. Всегда тщательно смотрю за птицей. На этой неделе выхожу из дома и понимаю, что у меня лежат куры. Не две, не три, а двадцать штук! У соседки за одну ночь погибли абсолютно все куры – 30 голов. А на следующее утро почти все сдохли и у меня. В итоге я лишилась 50 несушек, а сейчас умирают бройлеры. На данный момент наша деревня почти полностью осталась без кур.Елена Едикова

Ситуацию прокомментировал директор ветстанции района Нурлан Кыстаубаев.

Да, птица начала болеть еще в начале года. Именно куры. Штук сто погибло в апреле. На анализ не отдавали, потому что люди сразу утилизировали тушки.Нурлан Кыстаубаев

Аналогичная ситуация в апреле текущего года произошла в Карабалыкском районе. Тогда ветврачи сослались на вероятное отравление птицы. По данным областного ветуправления, клинические признаки указывают на болезнь Ньюкасла.

Данияр Кунафин
Костанайская область
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