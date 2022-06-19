Почти все куры погибли в селе в Костанайской области

Первая вспышка неустановленного заболевания случилась пару месяцев назад в селе Ленино, граничащем с Россией. О падеже рассказала жительница села Елена Едикова, сообщает Zakon.kz.

Местный ветврач забрал несколько павших особей на экспертизу. Ее результат станет известен через одну-две недели, сообщают Костанайские Новости.

Я развожу кур-несушек и бройлеров. Всегда тщательно смотрю за птицей. На этой неделе выхожу из дома и понимаю, что у меня лежат куры. Не две, не три, а двадцать штук! У соседки за одну ночь погибли абсолютно все куры – 30 голов. А на следующее утро почти все сдохли и у меня. В итоге я лишилась 50 несушек, а сейчас умирают бройлеры. На данный момент наша деревня почти полностью осталась без кур. Елена Едикова

Ситуацию прокомментировал директор ветстанции района Нурлан Кыстаубаев.

Да, птица начала болеть еще в начале года. Именно куры. Штук сто погибло в апреле. На анализ не отдавали, потому что люди сразу утилизировали тушки. Нурлан Кыстаубаев

Аналогичная ситуация в апреле текущего года произошла в Карабалыкском районе. Тогда ветврачи сослались на вероятное отравление птицы. По данным областного ветуправления, клинические признаки указывают на болезнь Ньюкасла.