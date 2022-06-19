Nur-SultanHalf Marathon прошел в столице
Организаторами полумарафона выступили корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб WorldClassAlmaty, Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.
Старт был дан на территории Международной выставки Qazaqstan Live Fest в выставочном центре EXPO.
Трасса для полумарафона официально сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов.
Перед стартом бегуны провели коллективную разминку.
Фото: Акимат города Нур-Султан
К этому марафону целенаправленно я готовился недели две. Настроение отличное, сегодня и погода замечательная. Все делается ради своего же здоровья. Бежим дистанцию 21 км. Желаю всем здоровья, будьте со спортом на короткой ноге, принимайте участие в таких забегах и обновляйте рекорды. Житель столицы Данияр Иргусаев
Первыми побежали участники «десятки» и те, кто занимается скандинавской ходьбой.
Забег на 21 км начался в 08.00.
Фото: акимат города Нур-Султан
Победителем дистанции в 10 км среди мужчин стал Алексей Гусаров.
Фото: акимат Нур-Султана
Победителем среди женщин стала Диана Айдосова.
Фото: Zakon.kz
Дистанцию в 21 км первым преодолел Ринас Ахмадеев с рекордным временем – 1 час 2 минуты 54 секунды.
Фото: Константин Чалабов
Среди женщин первой 21 км преодолела Евгения Прокофьева.
Второе и третье места заняли Татьяна Нерознак и Мадина Керимова.
Всем призерам полумарафона, помимо медалей, грамот и ценных призов от спонсоров, вручили сертификаты на 450 тыс., 400 тыс. и 350 тыс. тенге, соответственно.
Отметим, что безопасность на мероприятии обеспечивалась дежурством машин скорой медицинской помощи, волонтеров Общества Красного Полумесяца, веломедиков, машин ДЧС и полиции.