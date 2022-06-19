Nur-SultanHalf Marathon прошел в столице

Сегодня в столице при поддержке городского акимата прошло масштабное спортивное мероприятие – первый полумарафон Nur-SultanHalf Marathon-2022. В нем приняли участие более четырех тысяч спортсменов из 24 стран мира, передает Zakon.kz.

Организаторами полумарафона выступили корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб WorldClassAlmaty, Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.

Старт был дан на территории Международной выставки Qazaqstan Live Fest в выставочном центре EXPO.

Трасса для полумарафона официально сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов.

Перед стартом бегуны провели коллективную разминку.

Фото: Акимат города Нур-Султан

К этому марафону целенаправленно я готовился недели две. Настроение отличное, сегодня и погода замечательная. Все делается ради своего же здоровья. Бежим дистанцию 21 км. Желаю всем здоровья, будьте со спортом на короткой ноге, принимайте участие в таких забегах и обновляйте рекорды. Житель столицы Данияр Иргусаев

Первыми побежали участники «десятки» и те, кто занимается скандинавской ходьбой.

Забег на 21 км начался в 08.00.

Фото: акимат города Нур-Султан

На старт вышли более четырех тысяч спортсменов-любителей из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Павлодара, Шымкента, а также участники из 24 стран мира, в том числе из России, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, США, Южной Кореи, Великобритании, Германии, ЮАР, Эфиопии, Новой Зеландии.

Победителем дистанции в 10 км среди мужчин стал Алексей Гусаров.

Фото: акимат Нур-Султана

Руслан Оглов и Темирлан Гумбатов завоевали «серебро» и «бронзу».

Победителем среди женщин стала Диана Айдосова.

Фото: Zakon.kz

Второе и третье места заняли Асем Кабдуш и Гульжанат Самигуллиева.

Дистанцию в 21 км первым преодолел Ринас Ахмадеев с рекордным временем – 1 час 2 минуты 54 секунды.

Фото: Константин Чалабов

Второе и третье места заняли Рахымжан Келманов и Михаил Кульков.

Среди женщин первой 21 км преодолела Евгения Прокофьева.

Второе и третье места заняли Татьяна Нерознак и Мадина Керимова.

Всем призерам полумарафона, помимо медалей, грамот и ценных призов от спонсоров, вручили сертификаты на 450 тыс., 400 тыс. и 350 тыс. тенге, соответственно.

Отметим, что безопасность на мероприятии обеспечивалась дежурством машин скорой медицинской помощи, волонтеров Общества Красного Полумесяца, веломедиков, машин ДЧС и полиции.