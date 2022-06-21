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Нуржан Нуржигитов поручил принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения

совещание Жамбылская область ДТП Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Глава региона отметил, что безопасность продолжает оставаться одним из самых актуальных и важных вопросов.

С каждым днем растет количество транспортных средств, увеличивается интенсивность движения на дорогах и, соответственно, аварий.

Статистика, к сожалению, неутешительная. За пять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось на 28,9%. Чуть ли не каждый день регистрируются такие факты. Пришло время менять подходы к работе по профилактике ДТП и, объединив усилия всех заинтересованных сторон, утвердить комплекс мер в этом направлении.Нуржан Нуржигитов

Жамбылская область ДТП совещание

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Первый заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области Ербол Тайбеков сообщил, что большинство аварий происходит из-за низкой дисциплины участников дорожного движения.

В целях предупреждения ДТП увеличено количество автопатрулей в городе Таразе с 50 до 62, на трассах республиканского значения – с 54 до 64. В ходе обследования автомобильных дорог области выявлено 8336 нарушений. За неудовлетворительное содержание дорог 137 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Значительно вырос транзитный поток: если за пять месяцев прошлого года через область проезжало 9 тыс. машин в сутки, сегодня их число увеличилось до 43 тыс.

Как показывает анализ, ДТП, в основном, происходят ночью. Необходимо усилить патрулирование на дорогах, организовать работу в двухсменном режиме. Также руководству ДП следует полностью пересмотреть работу батальона патрульной полиции. Мы должны принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы, – потребовал аким области.

ДТП совещание

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Начальник ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин предложил совместно с госорганами и прокуратурой проверить деятельность станций техобслуживания. Он подчеркнул, что необходимо принять меры по развитию придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог. В ходе заседания принято решение направить в соответствующий орган ряд предложений по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О дорожном движении».

совещание ДТП

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Ряд нареканий был высказан в адрес инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, регионального филиала АО «НК «КазАвтоЖол», управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Плохое состояние дорог также является одной из причин ДТП. Ни одно из ответственных ведомств в полной мере не занимается работой по обеспечению контроля и мониторинга качества дорог. К примеру, вот отремонтировали капитально участок дороги. Через год на этом же участке проводят ямочный ремонт. Почему вы это допускаете? Почему даете второй шанс недобросовестным подрядчикам? Не справляются с работой, не давайте им больше проектов, – сказал аким области.

совещание ДТП

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также зарегистрированы факты ДТП, которые произошли из-за нарушения правил выпаса скота.

Как будет решаться еще одна серьезная проблема – отсутствие скотопрогонов? Не во всех населенных пунктах они есть. И жители часто поднимают этот вопрос в ходе наших встреч. Животные, без надзора пересекающие проезжую часть, часто становятся причиной серьезных ДТП. Сельчане не знают, как вести себя в случае чего, как правильно перегонять скот. Это наша общая обязанность – создать им условия.Нуржан Нуржигитов

Глава региона по итогам заседания дал ряд поручений: департаменту полиции – разработать план совместных мероприятий с компетентными органами по проведению месячника безопасности дорожного движения; районным акиматам – активизировать работу по развитию придорожного сервиса; управлению образования – провести работу по обеспечению безопасности детей с их родителями, с педагогами; управлению внутренней политики – провести работу по правовому просвещению, пропаганде и профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Также поручено выявить аварийно опасные участки с последующей установкой видеокамер, наружного освещения, соответствующих дорожных знаков.

Нуржан Нуржигитов призвал подключиться к этой работе и общественные советы, маслихаты всех уровней.

Аким области поручил создать рабочую группу, в состав которой войдут представители местных исполнительных и правоохранительных органов. В течение недели рабочая группа должна изучить все озвученные в ходе совещания вопросы и принять меры в соответствии с утвержденным планом действий.

Анастасия Московчук
Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
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