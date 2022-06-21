Нуржан Нуржигитов поручил принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Глава региона отметил, что безопасность продолжает оставаться одним из самых актуальных и важных вопросов.

С каждым днем растет количество транспортных средств, увеличивается интенсивность движения на дорогах и, соответственно, аварий.

Статистика, к сожалению, неутешительная. За пять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось на 28,9%. Чуть ли не каждый день регистрируются такие факты. Пришло время менять подходы к работе по профилактике ДТП и, объединив усилия всех заинтересованных сторон, утвердить комплекс мер в этом направлении. Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Первый заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области Ербол Тайбеков сообщил, что большинство аварий происходит из-за низкой дисциплины участников дорожного движения.

В целях предупреждения ДТП увеличено количество автопатрулей в городе Таразе с 50 до 62, на трассах республиканского значения – с 54 до 64. В ходе обследования автомобильных дорог области выявлено 8336 нарушений. За неудовлетворительное содержание дорог 137 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Значительно вырос транзитный поток: если за пять месяцев прошлого года через область проезжало 9 тыс. машин в сутки, сегодня их число увеличилось до 43 тыс.

Как показывает анализ, ДТП, в основном, происходят ночью. Необходимо усилить патрулирование на дорогах, организовать работу в двухсменном режиме. Также руководству ДП следует полностью пересмотреть работу батальона патрульной полиции. Мы должны принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы, – потребовал аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Начальник ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин предложил совместно с госорганами и прокуратурой проверить деятельность станций техобслуживания. Он подчеркнул, что необходимо принять меры по развитию придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог. В ходе заседания принято решение направить в соответствующий орган ряд предложений по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О дорожном движении».

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Ряд нареканий был высказан в адрес инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, регионального филиала АО «НК «КазАвтоЖол», управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Плохое состояние дорог также является одной из причин ДТП. Ни одно из ответственных ведомств в полной мере не занимается работой по обеспечению контроля и мониторинга качества дорог. К примеру, вот отремонтировали капитально участок дороги. Через год на этом же участке проводят ямочный ремонт. Почему вы это допускаете? Почему даете второй шанс недобросовестным подрядчикам? Не справляются с работой, не давайте им больше проектов, – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также зарегистрированы факты ДТП, которые произошли из-за нарушения правил выпаса скота.

Как будет решаться еще одна серьезная проблема – отсутствие скотопрогонов? Не во всех населенных пунктах они есть. И жители часто поднимают этот вопрос в ходе наших встреч. Животные, без надзора пересекающие проезжую часть, часто становятся причиной серьезных ДТП. Сельчане не знают, как вести себя в случае чего, как правильно перегонять скот. Это наша общая обязанность – создать им условия. Нуржан Нуржигитов

Глава региона по итогам заседания дал ряд поручений: департаменту полиции – разработать план совместных мероприятий с компетентными органами по проведению месячника безопасности дорожного движения; районным акиматам – активизировать работу по развитию придорожного сервиса; управлению образования – провести работу по обеспечению безопасности детей с их родителями, с педагогами; управлению внутренней политики – провести работу по правовому просвещению, пропаганде и профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Также поручено выявить аварийно опасные участки с последующей установкой видеокамер, наружного освещения, соответствующих дорожных знаков.

Нуржан Нуржигитов призвал подключиться к этой работе и общественные советы, маслихаты всех уровней.

Аким области поручил создать рабочую группу, в состав которой войдут представители местных исполнительных и правоохранительных органов. В течение недели рабочая группа должна изучить все озвученные в ходе совещания вопросы и принять меры в соответствии с утвержденным планом действий.