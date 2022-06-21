Около 30 тонн мусора вывезено во время очистки берега реки Есиль
Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана
Управление охраны окружающей среды и природопользования города продолжает работы по санитарной очистке водной глади рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак, передает Zakon.kz.
Проведена санитарная очистка водной глади на площади около 9 тыс. кв. м на участках ручья Акбулак от спорткомплекса «Толкын» до пр. Кудайбердыулы, на ручье Сарыбулак от района железнодорожных путей до места впадения в реку Есиль, на реке Есиль от пр. Кабанбай батыра до Зеленого острова.
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
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Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Очищена прибрежная территория реки Есиль и ее притоков Акбулак и Сарыбулак от твердых бытовых отходов, собрано и вывезено на столичный полигон около 30 тонн мусора.
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Работы проводятся в ежедневном режиме.
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