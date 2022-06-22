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Около шести миллиардов долларов в месяц расходует Украина с начала военных действий

деньги Фото: Zakon.kz
Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время выступления во Всемирном банке, передает Zakon.kz.
Среднемесячные затраты правительства Украины, которое должно справляться с идущей войной, по последним расчетам составляют где-то между пятью и шестью миллиардами в месяц, – цитируют РИА Новости Пауэр.

Она назвала затраты «ошеломительными» и отметила, что выделяемых американским правительством 7,5 млрд долларов бюджету Украины недостаточно.

Отмечается, что в конце мая президент США Джо Байден подписал очередной пакет помощи Украине общим объемом почти 40 млрд долларов. Из общего объема 20 млрд должны пойти в Киев в виде военного оборудования и технической поддержки, 9 млрд – на экономическую помощь, более 4 млрд – на гуманитарную помощь и еще 4 млрд – на оборонную поддержку усилиями госдепартамента США.

Как сообщал в связи с выделением США нового пакета помощи министр финансов Украины Сергей Марченко, в бюджет поступят только 7,5 млрд долларов. Марченко отмечал, что ежемесячный дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд долларов, одним из главных источников финансирования остаются иностранные вливания.

Елена Беляева
Ситуация в Украине США
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