Правительство Казахстана утвердило новую Концепцию инвестиционной политики

Кабинет министров РК проголосовал за утверждение новой Концепции инвестиционной политики. Этот документ будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику страны, передает Zakon.kz.

По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, в концепции поставлены амбициозные целевые индикаторы – довести в 2026 году уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд.

Также глава правительства дал поручения госорганам:

Обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий Концепции инвестиционной политики. Министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с центральными и местными исполнительными органами произвести декомпозицию новых целевых индикаторов концепции. Министерству иностранных дел сформировать график заслушивания отраслевых министерств и акиматов о проводимой работе по привлечению инвестиций и реализуемых проектах на заседаниях Инвестиционного штаба ежемесячно под председательством первого заместителя премьер-министра и ежеквартально – под председательством премьер-министра РК. Акимам необходимо держать на особом контроле ход достижения индикаторов и оперативно реагировать на проблемные вопросы при реализации инвестиционных проектов.

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Ранее первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил, что предусмотрено повышение притока прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов уже в 2026 году.