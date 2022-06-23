Nike уходит из России

Производитель обуви и одежды Nike заявил о полном уходе из России, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом компания разместила на своем сайте.

Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются, – говорится в сообщении.

Компания приостановила онлайн-продажи в России еще в начале марта из-за невозможности гарантировать доставку товаров российским покупателям, однако нефранчайзинговые магазины Nike продолжили работу. Всего на территории страны работало 116 монобрендовых магазинов компании.