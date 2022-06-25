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Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года

деньги Фото: pixabay
Соответствующий документ опубликовал Совет Европейского союза, передает Zakon.kz.
Сегодня лидеры ЕС обсудили вступление Хорватии в зону евро, поддержав предложение Еврогруппы о том, что эта страна станет 20-м членом зоны евро с 1 января 2023 года, – цитирует ТАСС документ.

15 июня Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро.

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Министры таким образом подержали данную Еврокомиссией и Европейским центральным банком позитивную оценку выполнения Хорватией критериев для присоединения к зоне евро.

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