Власти призвали швейцарцев экономить на отоплении, поездках и еде

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Президент Иньяцио Кассис обратился к гражданам Швейцарии с просьбой выработать новые привычки в связи с инфляцией и ростом цен на энергию, передает Zakon.kz.