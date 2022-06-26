Власти призвали швейцарцев экономить на отоплении, поездках и еде
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Президент Иньяцио Кассис обратился к гражданам Швейцарии с просьбой выработать новые привычки в связи с инфляцией и ростом цен на энергию, передает Zakon.kz.
Мы должны, видимо, вести несколько более бережливый образ жизни, и у нас должно войти в привычку экономить на отоплении, поездках и продовольствии, – приводит газета La Liberte слова главы государства.
По его словам, в последнее время страна столкнулась с рядом кризисов одновременно, и теперь швейцарцы вынуждены заниматься инфляцией.
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