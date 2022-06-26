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Более 20 человек задержаны во время митингов против отмены абортов в США

авто Фото: pixabay
Правоохранительные органы задержали не менее 25 человек на протестах, на которых люди выступили против решения Верховного суда об отмене гарантий прав на аборты, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, всего на митинг вышли порядка 17 тыс. человек. Часть из них заблокировала проезд по одной из центральных улиц города, что и стало поводом для задержания.

Сообщается, что больше всего задержаний было зафиксировано в Нью-Йорке

Кроме того, многотысячные протесты проходили и в других крупных городах страны – Чикаго, Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии и Лос-Анджелесе. В последнем протестующие применили против полицейских фейерверки, из-за чего место проведения акции было оцеплено на час. В Финиксе (штат Аризона) правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ из-за агрессивного поведения некоторых демонстрантов.

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24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов.

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