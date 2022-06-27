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Bloomberg предрекает России скорый дефолт

деньги Фото: Zakon.kz
По мнению зарубежного издания Bloomberg, 27 июня Россию ожидает технический дефолт по внешним обязательствам, передает Zakon.kz.

Отмечается, что ночью истекает льготный период для выплаты платежей по облигациям почти на 100 млн долларов, заблокированных из-за широкомасштабных санкций. А это значит, что утром, если инвесторы не получат денег, «произойдет дефолт, согласно документам по облигациям».

Издание пишет, что на текущий момент РФ находится в статусе «экономического, финансового и политического изгоя».

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Незадолго до этого Соединенные Штаты Америки пытались вынудить Россию объявить технический дефолт, однако провокации не возымели эффекта.

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