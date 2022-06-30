MacBook Pro M2 уже здесь: предзаказ стартовал в Казахстане

Можно ли улучшить совершенство? Да, если это новый MacBook Pro M2, который компания Apple представила на ежегодной летней конференции WWDC 2022.

Начнем с того, что компактный и мощный MacBook Pro уже более 15 лет остается эталоном на рынке профессиональных ноутбуков. Начинка MacBook Pro совершенствуется с каждым обновлением, а его узнаваемый дизайн остается практически неизменным, что не может не радовать. Вот и в 2022 году бренд Apple не стал изменять традициям, ведь главное – содержимое, а оно в MacBook Pro впечатляет.

Новый уровень производительности

Новейший чип М2 делает 13-дюймовый MacBook Pro невероятно выносливым. Он способен работать до 20 часов в режиме воспроизведения видео, и многочисленные тесты батареи, проведенные техноблогерами, это подтверждают. Работайте, учитесь, творите, играйте – этот ноутбук выдержит дольше, чем сможете вы сами. Новый Pro способен легко управляться с большими файлами в режиме многозадачности. Приложения на нем просто летают, и можно одновременно воспроизводить несколько потоков видео 4K и 8K.

Также благодаря чипу М2 MacBook Pro работает абсолютно бесшумно, независимо от того, насколько тяжелые операции он выполняет. При этом он расходует мало энергии, а активное охлаждение способствует молниеносной производительности. А за безопасность ваших данных отвечает Touch ID: не нужно постоянно вводить пароль, чтобы покупать приложения или менять системные настройки.

Сочная картинка и идеальный звук

С дисплеем Retina качество и реалистичность изображений на новом Pro завораживают даже при слабом освещении: можно разглядеть мельчайшие детали благодаря поддержке 1 миллиарда цветов, расширенной цветовой гамме (P3) и встроенной технологии True Tone.

Благодаря чипу M2 камера FaceTime HD стала еще лучше, поэтому во время видеозвонков вы будете выглядеть великолепно. Микрофоны студийного качества гарантируют громкий и четкий звук, неважно, проводите ли вы совещание или общаетесь с друзьями и семьей.

Технические обозреватели считают, что новый MacBook Pro M2 может стать одним из лучших профессиональных ноутбуков года. Если вы мечтаете обладать этим сокровищем, для вас есть приятная новость: продажи новинки в Казахстане стартуют уже 1 июля!

Стоимость MacBook Pro M2 начинается от 65 833 тенге в месяц. Предзаказ можно сделать у официальных реселлеров Apple в Казахстане: iPoint, Technodom, Sulpak и Mechta. Количество товара ограничено, поэтому поторопитесь пополнить ряды первых счастливчиков!

Партнерский материал