Жителей и гостей Нур-Султана приглашают на фестиваль Mereke Street
Фото: Zakon.kz
Если вы не знаете, где интересно провести время в предстоящие праздничные дни, то вам обязательно нужно посетить фестиваль Mereke Street, организованный ко Дню столицы, передает Zakon.kz.
Площадкой для городского фестиваля выбрали излюбленный горожанами столичный парк культуры и отдыха.
Фото: Zakon.kz
В преддверии Дня столицы решили порадовать жителей и гостей нашего прекрасного города. Подготовлено много интересного не только для детей, но и для взрослых. Программа насыщенная, будет много спортивных соревнований, показ мод, концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. Поэтому всех приглашаем посетить наш фестиваль.Заместитель руководителя Управления культуры Нур-Султана Нуран Камзин
Здесь любители стрит-арта порадуются, увидев оборудованные трехмерные кубы для художников.
Фото: Zakon.kz
Мы поговорили с некоторыми из ребят, чтобы подробнее узнать о работах.
Я решил нарисовать портрет девушки с цветами ко Дню города. Выглядит немного необычно, но я люблю такие подходы. У нас в стране очень красивые девушки, поэтому выбрал такой рисунок, – рассказал Герасим из Караганды.
Владимир из Павлодара рисует с детства, а граффити начал заниматься около семи лет назад. К предстоящему празднику решил порадовать посетителей фестиваля рисунком милой собачки.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Тема была свободной, поэтому решил нарисовать что-то простое и позитивное, скажем, для настроения. Думаю, что детишкам этот рисунок особенно понравится, – отметил художник.
Если пройти чуть дальше, то можно стать зрителем настоящего модного показа. Организаторы обещают, что отечественные дизайнеры удивят шикарными работами.
Для любителей спорта были приглашены знаменитые хоккеисты горячо любимого клуба «Барыс», а также футболисты ФК «Астана» и баскетболисты БК «Астана». Они порадуют фанатов автограф-сессией.
Фото: Zakon.kz
Для удобства гостей фестиваля в парке были обустроены зоны отдыха с гамаками и пуфами.
Фото: Zakon.kz
А для самых маленьких гостей подготовлены игровые площадки, спортивные эстафеты, ярмарки со сладостями, показы казахстанских мультфильмов на открытом воздухе.
Фото: Zakon.kz
Помимо всего вышеперечисленного, в парке имеется две сцены. На одной из них артисты Yenlik, Аука, Ербол Нариманулы, Sharap, Hey Monro и многие другие приглашенные звезды исполнят свои хиты.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что в 2022 году столица отметит свое 24-летие.
Фото: Zakon.kz
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