Жителей и гостей Нур-Султана приглашают на фестиваль Mereke Street

Если вы не знаете, где интересно провести время в предстоящие праздничные дни, то вам обязательно нужно посетить фестиваль Mereke Street, организованный ко Дню столицы, передает Zakon.kz.

Площадкой для городского фестиваля выбрали излюбленный горожанами столичный парк культуры и отдыха.

Фото: Zakon.kz

В преддверии Дня столицы решили порадовать жителей и гостей нашего прекрасного города. Подготовлено много интересного не только для детей, но и для взрослых. Программа насыщенная, будет много спортивных соревнований, показ мод, концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. Поэтому всех приглашаем посетить наш фестиваль. Заместитель руководителя Управления культуры Нур-Султана Нуран Камзин

Фото: Zakon.kz

Здесь любители стрит-арта порадуются, увидев оборудованные трехмерные кубы для художников.

Мы поговорили с некоторыми из ребят, чтобы подробнее узнать о работах.

Я решил нарисовать портрет девушки с цветами ко Дню города. Выглядит немного необычно, но я люблю такие подходы. У нас в стране очень красивые девушки, поэтому выбрал такой рисунок, – рассказал Герасим из Караганды.

Фото: Zakon.kz

Владимир из Павлодара рисует с детства, а граффити начал заниматься около семи лет назад. К предстоящему празднику решил порадовать посетителей фестиваля рисунком милой собачки.

Фото: Zakon.kz

Тема была свободной, поэтому решил нарисовать что-то простое и позитивное, скажем, для настроения. Думаю, что детишкам этот рисунок особенно понравится, – отметил художник.

Если пройти чуть дальше, то можно стать зрителем настоящего модного показа. Организаторы обещают, что отечественные дизайнеры удивят шикарными работами.

Фото: Zakon.kz

Для любителей спорта были приглашены знаменитые хоккеисты горячо любимого клуба «Барыс», а также футболисты ФК «Астана» и баскетболисты БК «Астана». Они порадуют фанатов автограф-сессией.

Фото: Zakon.kz

Для удобства гостей фестиваля в парке были обустроены зоны отдыха с гамаками и пуфами.

Фото: Zakon.kz

А для самых маленьких гостей подготовлены игровые площадки, спортивные эстафеты, ярмарки со сладостями, показы казахстанских мультфильмов на открытом воздухе.

Фото: Zakon.kz

Помимо всего вышеперечисленного, в парке имеется две сцены. На одной из них артисты Yenlik, Аука, Ербол Нариманулы, Sharap, Hey Monro и многие другие приглашенные звезды исполнят свои хиты.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в 2022 году столица отметит свое 24-летие.