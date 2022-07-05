Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жителей и гостей Нур-Султана приглашают на фестиваль Mereke Street

Mereke Street, Нур-Султан, День Столицы Фото: Zakon.kz
Если вы не знаете, где интересно провести время в предстоящие праздничные дни, то вам обязательно нужно посетить фестиваль Mereke Street, организованный ко Дню столицы, передает Zakon.kz.

Площадкой для городского фестиваля выбрали излюбленный горожанами столичный парк культуры и отдыха. 

Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

В преддверии Дня столицы решили порадовать жителей и гостей нашего прекрасного города. Подготовлено много интересного не только для детей, но и для взрослых. Программа насыщенная, будет много спортивных соревнований, показ мод, концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. Поэтому всех приглашаем посетить наш фестиваль.Заместитель руководителя Управления культуры Нур-Султана Нуран Камзин

Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Здесь любители стрит-арта порадуются, увидев оборудованные трехмерные кубы для художников.

Мы поговорили с некоторыми из ребят, чтобы подробнее узнать о работах. 

Я решил нарисовать портрет девушки с цветами ко Дню города. Выглядит немного необычно, но я люблю такие подходы. У нас в стране очень красивые девушки, поэтому выбрал такой рисунок, – рассказал Герасим из Караганды.

граффити

Фото: Zakon.kz

Владимир из Павлодара рисует с детства, а граффити начал заниматься около семи лет назад. К предстоящему празднику решил порадовать посетителей фестиваля рисунком милой собачки. 

граффити

Фото: Zakon.kz

Тема была свободной, поэтому решил нарисовать что-то простое и позитивное, скажем, для настроения. Думаю, что детишкам этот рисунок особенно понравится, – отметил художник.

Если пройти чуть дальше, то можно стать зрителем настоящего модного показа. Организаторы обещают, что отечественные дизайнеры удивят шикарными работами.

подиум

Фото: Zakon.kz

Для любителей спорта были приглашены знаменитые хоккеисты горячо любимого клуба «Барыс», а также футболисты ФК «Астана» и баскетболисты БК «Астана». Они порадуют фанатов автограф-сессией. 

спорт

Фото: Zakon.kz

Для удобства гостей фестиваля в парке были обустроены зоны отдыха с гамаками и пуфами.

отдых

Фото: Zakon.kz

А для самых маленьких гостей подготовлены игровые площадки, спортивные эстафеты, ярмарки со сладостями, показы казахстанских мультфильмов на открытом воздухе.

парк отдыха

Фото: Zakon.kz

Помимо всего вышеперечисленного, в парке имеется две сцены. На одной из них артисты Yenlik, Аука, Ербол Нариманулы, Sharap, Hey Monro и многие другие приглашенные звезды исполнят свои хиты. 

Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в 2022 году столица отметит свое 24-летие.

Читайте также

Какие мероприятия пройдут 6 июля в Алматы

Almaty TV вошел в список обязательных телеканалов в Казахстане

Вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на бойцовский промоушен

Тамила Языкова
Интересное Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
пожал база отдыха Алаколь
«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления