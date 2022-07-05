В 2022 году более 100 млн Гб потребили абоненты Tele2/Altel в Карагандинской области

В конце прошлой недели состоялась встреча Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана РК с населением Карагандинской области. На мероприятии присутствовал генеральный директор Tele2/Altel Сергей Коньков.

В рамках сессии ответов на вопросы населения он поделился мнением о важности расширения и развития покрытия мобильной связи в селах, а также о растущем потреблении интернет-трафика жителями региона.

Также участниками обсуждались идеи по следующим шагам развития сети в области и дальнейшей реализации государственной программы «250+».

Оператор презентовал статистику по актуальным на сегодняшний день результатам расширения покрытия: в Карагандинской области 97,28% населения имеют доступ к сети Теlе2/Аltеl, из них 90,78% – доступ к 4G.

Высокий уровень использования мобильных данных в повседневной жизни зафиксирован в сравнительных показателях за 2021 и 2022 годы. Потребленный трафик мобильного интернета в сети Tele2/Altel за 2021 год составил 201 млн гигабайт, в то время как только за первые пять месяцев 2022 года количество потребленного data-трафика составило более 100 млн гигабайт.

Оператор продолжает активность по улучшению и расширению сети в регионе, запланирован ряд модернизационных работ.

Нашей первостепенной задачей по проекту «250+» было предоставить связь через спутниковую трансмиссию для решения базовых задач, таких как вызвать скорую помощь или получить важное смс в тех локациях, где предоставить сигнал по иной технологии было невозможно. Мы рады, что смогли предоставить такую возможность жителям сельских регионов Карагандинской области. Нашей следующей целью стало обеспечение этих населенных пунктов доступом в интернет через более емкую трансмиссию. Удаленность местности, сложность ландшафта, высокая стоимость построения сети были препятствием на нашем пусти. Однако благодаря программе поддержки операторов связи со стороны государства мы смогли проделать гигантскую работу и на текущий момент обеспечить широкополосным доступом более 90% населения Карагандинской области. Сергей Коньков

По итогам мероприятия глава Tele2/Altel Сергей Коньков подчеркнул, что актуальность программы «250+» растет день ото дня и позволяет мобильным операторам вместе решать проблему цифрового неравенства между городом и селом.

Партнерский материал