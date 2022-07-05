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Ситуация в Украине: Киев арестовал росактивы, РФ не будет участвовать в детском «Евровидении»

Украина Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist пообещал создать такую систему гарантий безопасности, которая защитит Украину, пока она не в НАТО, передает Zakon.kz.

  • Украина арестовала российские активы на 33 млрд гривен (520,4 млрд тенге), заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

  • Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом.

  • Борис Джонсон обсудил с Владимиром Зеленским судьбу британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных в Донецкой области к расстрелу.

  • Падение ВВП Украины в 2022 году составит не менее 35%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

  • Украина предложила ведущим странам мира взять обязательства по восстановлению конкретных областей страны.

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Украина делает все для того, чтобы Вооруженные силы РФ не останавливались на границах Донецкой и Луганской областей».

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные действия в Украине продолжатся до полного выполнения задач, которые поставил Путин.

  • Россия не будет участвовать в детском «Евровидении».

  • В Италии считают, что дальнейшая поддержка Украины нецелесообразна.

  • Протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подписали все 30 стран – участниц Альянса сегодня, 5 июля, в Брюсселе.

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Россия Ситуация в Украине НАТО
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