Ситуация в Украине: Киев арестовал росактивы, РФ не будет участвовать в детском «Евровидении»

Украина арестовала российские активы на 33 млрд гривен (520,4 млрд тенге), заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом.

Борис Джонсон обсудил с Владимиром Зеленским судьбу британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных в Донецкой области к расстрелу.

Падение ВВП Украины в 2022 году составит не менее 35%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Украина предложила ведущим странам мира взять обязательства по восстановлению конкретных областей страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Украина делает все для того, чтобы Вооруженные силы РФ не останавливались на границах Донецкой и Луганской областей».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные действия в Украине продолжатся до полного выполнения задач, которые поставил Путин.

Россия не будет участвовать в детском «Евровидении».

В Италии считают, что дальнейшая поддержка Украины нецелесообразна.