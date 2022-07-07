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Штраф до 24 миллионов рублей грозит WhatsApp в России

мессенджер Фото: pixabay
В 422 мировой судебный участок Москвы поступили протоколы об административном правонарушении из-за отказа локализовать личные данные российских пользователей на территории РФ, передает Zakon.kz.
В суд поступили два протокола, составленные в отношении WhatsApp по ч. 8 и ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ «Отказ и повторный отказ локализовать информацию о личных данных пользователей на территории РФ». Заседание по ним назначено на 28 июля и 29 сентября 2022 г. соответственно, – цитирует представителей суда ТАСС.

Если компанию признают виновной, она должна будет выплатить штрафы в размере 24 млн рублей (более 176,4 млн тенге).

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