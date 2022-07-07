Штраф до 24 миллионов рублей грозит WhatsApp в России

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В 422 мировой судебный участок Москвы поступили протоколы об административном правонарушении из-за отказа локализовать личные данные российских пользователей на территории РФ, передает Zakon.kz.

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