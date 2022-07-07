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Бейбут Есенбаев назначен вице-министром здравоохранения

назначение вице-министр здравоохранение Казахстан Фото: primeminister.kz
Бейбут Есенбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения Казахстана. Ранее, с сентября 2020 года, он являлся директором Департамента развития электронного здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра, Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в Караганде.

Отмечено, что он окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.

2009-2011 гг. – эксперт в Управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК.

2001-2013 гг. – эксперт; гл. эксперт; руководитель управления в Департаменте стратегического развития Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2017 гг. руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения РК.

2017-2020 гг. – директор Департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

С сентября 2020 года являлся директором Департамента развития электронного здравоохранения РК.

Также ранее стало известно о назначении нового вице-министра финансов. Им стал Ержан Биржанов.

Анастасия Московчук
Минздрав РК
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