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Около 10 тысяч человек собрал Open air в Нур-Султане

концерт Нур-Султан Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В Нур-Султане прошел масштабный Open air «Халықпен бірге», посвященный Дню столицы. Корреспондент Zakon.kz побывал на концерте, чтобы рассказать, как все прошло.

Концерт начался в 18:00 перед стадионом «Астана Арена». Стоит отметить, что уже к началу на площади собралось очень много людей. Среди слушателей были не только представители молодежи, но и гости постарше. 

Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Сегодня мы проводим масштабное мероприятие. Как вы видите, собралось очень много людей. По нашим подсчетам, присутствует примерно 10 тыс. человек. Сегодня выступают около 20 приглашенных звезд отечественной эстрады, среди которых Маржан Арапбаева, Зарина Омарова, Алишер Каримов. Также будут выступать любимчики нашей молодежи, – рассказал заместитель руководителя Управления культуры Нур-Султана Жанабай Мейрманкулов.

концерт

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Нашему корреспонденту удалось побывать за сценой мероприятия и поговорить с некоторыми казахстанскими артистами.

Первым, кого мы встретили, был юный казахстанский исполнитель Ержан Максим. Он только закончил свое выступление и поделился своими эмоциями с нами.

концерт

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Настроение – супер. Всех от всей души поздравляю с праздником. Желаю счастья, здоровья, мирного неба и процветания нашей стране. Я вас всех люблю, – сказал Ержан Максим.

Нам также удалось поговорить с Алишером Каримовым.

Думаю, заметно, что настроение хорошее, ведь сегодня такой прекрасный концерт. И в этот праздничный день я хочу пожелать всем казахстанцам единства, веры в светлое будущее. У нас в принципе и так все неплохо. Настраиваться на позитив, впускать в свою жизнь только позитивные эмоции. И, конечно же, трудиться.Алишер Каримов 

 

концерт

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

певица

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Нельзя не отметить хорошую подготовку организаторов Open air. Для удобства жителей в день мероприятия были организованы специальные автобусы, которые отвозили желающих на площадь из трех точек города. 

Гости концерта также могли подкрепиться попкорном, мороженым, купить напитки. А самые голодные – отведать плов, который, к слову, готовили на месте в больших казанах. 

концерт

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

К середине праздничной программы людей становилось все больше. Примечательно, что дежурили у стадиона медработники, потому что некоторым помощь все-таки понадобилась.

концерт

Фото: Zakon.kz

Хедлайнерами Open air стали любимчики молодежи: Ninety One, Akha, Amre, RaiM, Abdr.

концерт

Фото: Zakon.kz

Услышав знакомые мелодии, все то и дело начинали танцевать, подпевать и просто веселиться.

концерт

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

К концу праздника в столице пошел дождь, но и это не смутило пришедших. Все стойко отстояли концерт, который закончился в 22:00.

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