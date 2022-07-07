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Названы победители республиканского состязания «Үкілі домбыра» в городе Кунаеве

конкурс город Кунаев Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В Кунаеве собрались одни из лучших молодых кюйши страны. 14 виртуозных домбристов со всех уголков страны приехали для участия в республиканском конкурсе «Үкілі домбыра», организаторами которого выступили управление внутренней политики и КГУ «Центр Рухани жаңғыру» Алматинской области.

По данным городского акимата, конкурс прошел в целях совершенствования мастерства молодых домбристов, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи и пропаганды национальных культурных ценностей.

Конкурс состоял из двух этапов.

Конкурсантов оценивало именитое жюри, в составе которого были заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет», профессор Казахского национального университета искусств Жангали Жузбай, деятель культуры РК, член Союза композиторов и кюйши РК, заведующий кафедрой домбры Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Толепберген Тугжанов, деятель культуры РК и доцент кафедры традиционного музыкального искусства Казахской национальной академии искусств им. Жургенова, кюйши Мурат Абугазы и деятель культуры РК, главный концертмейстер филармонии им. Суюнбая оркестра казахских народных инструментов им. Мукана Толебаева Талгат Оразаев.

Из 14 айтыскеров в финал вышли только трое.

Обладателем главного приза стал Мейірбек Әзімбаев из Жамбылской области. Первое место занял его земляк Тимур Умбетжан. Второе место по праву получил житель Жетысуской области Мухит Мукен, а третье место досталось Лунаре Мауетбек из Алматы.

К слову, победители конкурса получили денежные сертификаты.

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