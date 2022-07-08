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Законодательство РК

«Обещал сделать ремонт»: еще одного мошенника поймали в Алматы

Алматы, полиция Фото: polisia.kz
В Управлении полиции Медеуского района в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч. 3 п. 1 УК РК в отношении 33-летнего гражданина Б., передает Zakon.kz.

Как установили следователи, молодой человек дал объявление о проведении ремонта квартир. Он просил задаток у клиентов на строительные материалы до начала отделочных работ. После получения денег мужчина скрывался.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. В процессе разбирательств гражданин Б. был изобличен в совершении трех эпизодов. В содеянном он признался. И сейчас его проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев

Мужчина был заключен под стражу, водворен в изолятор временного содержания.

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