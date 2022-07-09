Контрактник полка «Айбын» погиб от пули друга на полигоне недалеко от столицы

В 21-летнего военнослужащего Дархана Малика из боевого оружия случайно выстрелил его же сослуживец. Стрелявший не знал о том, что оно было заряжено, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Алматы», о смерти молодого человека его родным сообщили утром. Однако точную причину смерти им не назвали.

Мне предоставляют разную информацию. Утром сказали: сам застрелился. Через час позвонили, сообщили, что в столовой застрелился. И вот офицеры говорят, там, куда выносят мусор, они там играли и там его застрелили. Отец погибшего солдата Амангельды Шокеев

Погибший военнослужащий женился весной этого года. Вместе с супругой они ждали первенца. Как утверждает тетя погибшего, накануне он звонил родным и просил в долг деньги. Однако зачем они ему понадобились – неизвестно.

Они говорят два военных друг в друга стреляли в ходе игры. У Дархана пистолет был не заряжен. А второй военный якобы забыл, что его оружие было с патроном. Он выстрелил в него, и только тогда понял, что убил человека. Теперь хотят представить это как несчастный случай. Родственница погибшего Раушан Акишева

В самой же воинской части сообщили, что парень вместе со своими сослуживцами отправились на полигон в 60-ти км от столицы. Там проходили плановые занятия по обучению стрельбе. Два военнослужащих были в группе быстрого реагирования и охраняли остальных солдат.

Кто заступает в наряд, они всегда вооружены. Выстрел был из табельного оружия. Вот они утром, после того, как личный состав покушает, все уехали на занятие. Они должны были покушать. И вот в этой палате, я не знаю, что там случилось, они друг друга знают, хорошие товарищи. Замкомандующего силами особого назначения воинской части 0112 Ерлан Джаркинбаев

При этом, товарищ погибшего контрактника свою вину признает – добавили в воинской части. Отметив, что выстрел был случайным.

По факту смерти военнослужащего начато расследование.