Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Контрактник полка «Айбын» погиб от пули друга на полигоне недалеко от столицы

дуло Фото: pixabay
В 21-летнего военнослужащего Дархана Малика из боевого оружия случайно выстрелил его же сослуживец. Стрелявший не знал о том, что оно было заряжено, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Алматы», о смерти молодого человека его родным сообщили утром. Однако точную причину смерти им не назвали.

Мне предоставляют разную информацию. Утром сказали: сам застрелился. Через час позвонили, сообщили, что в столовой застрелился. И вот офицеры говорят, там, куда выносят мусор, они там играли и там его застрелили. Отец погибшего солдата Амангельды Шокеев

Погибший военнослужащий женился весной этого года. Вместе с супругой они ждали первенца. Как утверждает тетя погибшего, накануне он звонил родным и просил в долг деньги. Однако зачем они ему понадобились – неизвестно.

Они говорят два военных друг в друга стреляли в ходе игры. У Дархана пистолет был не заряжен. А второй военный якобы забыл, что его оружие было с патроном. Он выстрелил в него, и только тогда понял, что убил человека. Теперь хотят представить это как несчастный случай. Родственница погибшего Раушан Акишева

В самой же воинской части сообщили, что парень вместе со своими сослуживцами отправились на полигон в 60-ти км от столицы. Там проходили плановые занятия по обучению стрельбе. Два военнослужащих были в группе быстрого реагирования и охраняли остальных солдат.

Кто заступает в наряд, они всегда вооружены. Выстрел был из табельного оружия. Вот они утром, после того, как личный состав покушает, все уехали на занятие. Они должны были покушать. И вот в этой палате, я не знаю, что там случилось, они друг друга знают, хорошие товарищи.Замкомандующего силами особого назначения воинской части 0112 Ерлан Джаркинбаев

При этом, товарищ погибшего контрактника свою вину признает – добавили в воинской части. Отметив, что выстрел был случайным.

По факту смерти военнослужащего начато расследование.

Читайте также

Режим ЧП планируют ввести в Петропавловске из-за рухнувшей трубы на ТЭЦ-2

Стрельба полицейского по питбулю в Таразе попала на видео

Сильный ветер сорвал кровли домов в Акмолинской области

Елена Беляева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
астрология гороскоп мужчины сердце
Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»
теннисистка
Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность
археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак
Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области
Базз Лайтер, мультфильм, запрет, ЛГБТ, Казахстан
Почему мультфильм «Базз Лайтер» хотят запретить в Казахстане
подросток
Подростки поймали педофила в Алматы
расходы Казахстан население
В каком регионе Казахстана жизнь обходится дороже
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления