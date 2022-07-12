Траты с умом: как оплачивать расходы, путешествовать и развлекаться за счет банка

Евразийский банк рассказывает, сколько можно получить от банковской карты по бонусной программе.

Можно ли жить за чужой счет? Философский вопрос давно решен: за счет бонусных программ в банках второго уровня вы можете вернуть часть средств и оплатить ими другие покупки. Сколько – вопрос относительный и зависит от условий банка.

Рассказываем, как извлечь максимальную выгоду из бонусной программы, а клиентам Евразийского банка и тем, кто хочет ими стать, даем практические подсказки.

Фото: пресс-служба Евразийского банка

Расставляем приоритеты

Каждый знает или подозревает, что любит больше всего. В банке такие увлечения пользователей подразделяют на категории и поощряют их повышенными бонусами.

Совет №1. Проверьте настройки категории в вашем интернет-банкинге.

В Smartbank их семь, выбрать можно одну. Гарантированный бонус составляет 0,5-1% в зависимости от типа карты, при картах Premium – 1,5%, «Приват» – 2%. В категориях начисляется до 30% бонусов, дополнительные 2% за платежи смартфоном и 2% для retail-транзакций (В зависимости от суммы остатков на депозите клиента).

Категории на выбор:

«Заведения» (рестораны, бары, кафе). «Продукты» (супермаркеты, продукты питания). «Путешествия» (авиабилеты, отели, гостиницы). «Авто» (АЗС, СТО, парковки, магазины автозапчастей, такси). «Одежда» (женская, мужская, детская) и аксессуары. «Медицина» (аптеки, медицинские услуги). «Развлечения» (кинотеатры, галереи, театры, аттракционы, клубы видеоигр, цирки, зоопарки и другие).

В приложении Евразийского банка самая топовая категория «Развлечения» с бонусами до 30% применяется автоматически. Поменять ее можно один раз в месяц бесплатно, за исключением «Автокарты» и «Экокарты». Кроме этого, есть особенные условия по типам карт.

Фото: пресс-служба Евразийского банка

Так, по «Автокарте» при покупке на сумму более 500 тенге вы получаете:

+1% – гарантированный бонус;

+1% бонусов за платежи Apple Pay, Samsung Рay, Google Pay;

+4% бонусов при платежах в категории «Авто» по миру;

до +8% за бронирование отелей на партнерском сайте eubank.onetwotrip.com;

+5% вместе с бонусами банка за покупку на сайте eurasia36.kz и в точках продаж страховой компании «Евразия» и +10% при покупке страхового полиса онлайн;

до +2% бонусов при retail-транзакциях.

Итого: бонус по «Автокарте» – до 34%. Дополнительно вы получаете 10% скидки и 10 литров бензина от страховой компании «Евразия», 50% скидки при оплате страхового полиса от компании страхования жизни «Евразия».

По «Экокарте» бонус составляет 32,5%, по карте Gold – 35% плюс удвоенные гарантированные бонусы за покупки в первые три месяца после выпуска новой зарплатной карты в отделении, по карте Premium – 36% плюс такие же удвоенные бонусы, по SmartCard – 37% бонусов в первые три месяца использования (за счет повышенного гарантированного бонуса 3%) и 35% после. Максимальная выгода от бонусной программы составляет 37%. Подробнее с ее условиями можно ознакомиться на сайте банка.

Фото: пресс-служба Евразийского банка

Как накопить больше бонусов

Самое простое, даже проще простого – пользоваться картой.

И это совет №2. Чем чаще вы платите картой (в любом формате: покупки в интернете, через pay-системы), а не наличными, тем больше бонусов приходит.

Обязательно используйте любимую категорию. Например, если предстоит много перелетов, лучше установить категорию «Путешествия», шопоголикам подойдет «Одежда», тусовщикам – «Развлечения», гурманам – «Заведения» и так далее.

Получить повышенные бонусы в Евразийском банке можно при покупках премиальными картами World Mastercard Black Edition, Visa Infinite или Visa Platinum (до 36%).

Фото: пресс-служба Евразийского банка

Сколько я накопил и как это потратить

Проверить баланс в Smartbank можно в разделе «Бонусы». Использовать бонусы можно на свои привычные траты или оплату услуг ЖКХ, сотовой связи в мобильном приложении своего банка. Клиентам Евразийского банка можно использовать все 100% накопленных средств. Для этого необходимо подтвердить оплату бонусами. При оплате произойдет их списание.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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