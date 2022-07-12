Александр Недовесов оказался сильнее Андрея Голубева на турнире в Швеции

На старте крупного грунтового турнира ATP 250 в Швеции состоялось казахстанское дерби. Александр Недовесов в первом круге парных соревнований встретился со своим соотечественником Андреем Голубевым, сообщает Zakon.kz.

Противоборство двух лучших казахстанских теннисистов в парном разряде закончилось победой Александра Недовесова. Он в дуэте с представителем Сербии Николом Качичем переиграл Андрея Голубева и Максимо Гонсалеса (Аргентина).

Победителям для выхода в четвертьфинал этого турнира понадобилось два сета и чуть меньше полутора часов игрового времени — 6:3, 6:4. Они четыре раза подали эйс, сделали две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта.

Будущие соперники пары Недовесов/Качич по четвертьфиналу пока не определились.

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