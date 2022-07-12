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Законодательство РК

Супружеский пенсионный аннуитет внедрят в Казахстане

Супружеский пенсионный аннуитет внедрят в Казахстане Фото: Zakon.kz
Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности», сообщает Zakon.kz.

Основной целью закона является совершенствование законодательства в области регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности, а также расширение потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса.

Кроме того, законом предусмотрены внедрение новых продуктов, оптимизация отдельных требований и цифровизация услуг, а также дополнительные механизмы для дальнейшего повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов.

Законом предлагается внедрить новые социально важные продукты страхования жизни: накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Последний позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.

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