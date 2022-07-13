Основную магистраль закроют на ремонт в Нур-Султане

Фото: ДП Нур-Султана

В Нур-Султане закроют на ремонт основную магистраль на 9 дней, сообщает Zakon.kz.

С 13 по 22 июля планируется ремонт дорожного полотна по проспекту Мәңгілік Ел, на участке от улицы Достық до улицы Керей-Жәнібек хандар. Движение транспортных средств будет перекрыто полностью. Пресс-служба ДП Нур-Султана В период проведения работ движение общественного транспорта маршрутов №15, 15А, 19, 35, 70, 43, 46, 61, 21, 32 будет организовано по временной схеме по ул. Туркестан. Движение транспортных средств частично будет организовано по местному проезду вдоль проспекта Мәңгілік Ел, от ул. Керей-Жәнібек хандар до ул. Сығанақ и от внутриквартальной дороги со стороны Конституционного совета до ул. Алматы в одностороннем порядке. Пресс-служба ДП Нур-Султана Читайте также Казахстан не будет ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа Бизнесмена пытались незаконно оштрафовать на 5 млн тенге В Алматы на ночь закроют проезд по двум перекресткам

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