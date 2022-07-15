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США разрешили некоторые транзакции с Россией

медик Фото: pixabay
В американском министерстве финансов заявили о том, что Штаты ослабляют часть наложенных на РФ санкций. Послабления коснутся сделок, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, американцы разрешили транзакции в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, медицинских изделий, а также запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств.

Уточняется, что также ослаблены ограничения по транзакциям в отношении профилактики, диагностики или лечения коронавируса, а также исследований, в том числе клинических.

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