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Спасатели нашли двух туристов, потерявшихся на Эльбрусе

Гора, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 02:21 Фото: pixabay
На Эльбрусе сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала МЧС России, 4 мая в Кабардино-Балкарии двое мужчин совершали восхождение на гору Эльбрус. На высоте пяти тыс. метров туристов застал снегопад. Из-за плохой видимости самостоятельно вернуться они не могли.

Позже специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра "Лидер" МЧС России спустили мужчин на высоту 3 800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались.

"Свой маршрут туристы в МЧС России не регистрировали", – говорится в сообщении ведомства.

Туристы с детьми в Анталии пострадали во время столкновения джипов для сафари.

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