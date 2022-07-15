В Китае растет новый баскетбольный талант

В социальных сетях большую популярность набирает видео с юным китайским баскетболистом, которому уже дали прозвище «китайский Стефен Карри», сообщает Zakon.kz.

На видео видно, как юный баскетболист под игровым номером 30 не по годам мастерски показывает прекрасные навыки дриблинга и броска по кольцу. Некоторые любители видят в нем схожесть со звездой американского баскетбола Стефеном Карри.

Карри — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и сборную США. Является четырехкратным чемпионом НБА.

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